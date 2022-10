Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 septembrie, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat mai mult de 1.000 de km din teritoriul țarii, a declarat președintele Volodimir Zelenski in discursul de joi noapte, 8 septembrie. „Astazi am organizat o noua reuniune a Comandamentului Suprem. In primul rand, in ceea ce privește acțiunile…

- Miercuri, 24 august, premierul britanic, Boris Johnson s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a marca Ziua independenței țarii vecine, promițand un nou pachet de sprijin militar, relateaza Reuters . Pachetul de 54 de milioane de lire sterline (64 milioane de euro),…

- Oficialii rusi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni impotriva teritoriilor ocupate cu operatiunile desfasurate de organizatii afiliate extremismului islamist, in incercarea de a instraina miscarea partizana ucraineana de comunitatea internationala si de a submina apelurile…

- Oficialii rusi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni impotriva teritoriilor ocupate cu operatiunile desfasurate de organizatii afiliate extremismului islamist, in incercarea de a instraina miscarea partizana ucraineana de comunitatea internationala si de a submina apelurile…

- Prima biografie tradusa in limba romana a liderului ucraineanva fi disponibila la chioșcurile de ziare incepand de marți, 16 august. „Volodimir Zelenski. In mintea unui erou” de Regis Gente și Stephane Siohan, aparuta la Curtea Veche Publishing, este o carte scrisa de doi jurnaliști care au urmarit…

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Deși au intrat intr-o pauza operaționala pe frontul din est, forțele rusești au atacat cu rachete orașul Nikolaev din sudul țarii, au provocat daune unei cladiri rezidențiale și au ranit cel puțin 12 persoane.