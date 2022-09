Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Patru regiuni din Ucraina – Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie – aflate sub controlul fortelor ruse deruleaza, incepand de vineri, referendumuri privind anexarea la Rusia. Votul este condamnat de Occident, dar și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ii indeamna pe ruși sa protesteze…

- Vineri, 23 septembrie, sunt programate sa inceapa referendumurile de anexare a patru zone din Ucraina. Locuitorii din Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie sunt asteptati la urne pentru a vota alipirea cu Rusia.

- „Condamnam in termeni cat mai fermi posibili planul de a organiza așa-numitele „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusa in regiunile ucrainene controlate parțial de armata rusa. Dupa cum a reafirmat Adunarea Generala a ONU in rezoluția sa „Agresiunea impotriva Ucrainei” adoptata la 2 martie…

- In cazul anexarii teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect ca doctrina rusa, care permite folosirea armelor nucleare pentru apararea teritoriului Federatiei Ruse, se aplica noilor teritorii anexate.