- Expertii ucraineni in medicina legala au exhumat pana acum 146 de cadavre, majoritatea ale unor civili, din groapa comuna descoperita in apropiere de orasul Izium, in estul Ucrainei, iar unele dintre ele poarta semnele unei morti violente, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. Presedintele…

- Parti importante din estul Ucrainei au fost afectate duminica seara de intreruperi de curent. Rușii au atacat infrastructura civila, iar Kievul a calificat acțiunea drept un nou atac terorist la adresa populației ucrainene. Zeci de localitati ar fi fost eliberate in regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- In raportul in care acuza Kievul ca „incalca dreptul umanitar internațional”, ONG-ul scrie ca „aceste incalcari nu justifica in niciun fel atacurile nediscriminatorii ale Rusiei” care au ucis și ranit nenumarați civili”. In același raport, Amnesty scrie și și ca unele atacuri au avut loc și in zone…

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

