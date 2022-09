Stiri pe aceeasi tema

- In nord-estul Ucrainei, o contraofensiva a permis forțelor armate sa recucereasca porțiuni de teritoriu și sa alunge trupele rusești. Dar in zonele recent eliberate, ușurarea și durerea se impletesc – pe masura ce apar relatari despre torturi și crime in timpul lunilor lungi de ocupație rusa. Artem,…

- Rusia le-ar fi spus muncitorilor de la centrala nucleara din Zaporojie sa nu se prezinte vineri la serviciu, a confirmat, in exclusivitate pentru NBC News, serviciul de informații militare ucrainean. Cerința rușilor pentru angajații de la centrala nucleara Zaporojie vine pe fondul acuzațiilor și speculațiilor…

- SUA intervine in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Rușii trebuie sa se pregateasca de o veste extrem de proasta. Un mega-pachet de asistența urmeaza sa vina in țara invadata la ordinul lui Vladimir Putin. Ce include acesta? El se adauga la ajutorul de aproximativ 8.8 miliarde de dolari pe care Statele…

- Rachete rusești au lovit vineri o zona rezidențiala din orașul Harkov. Autoritațile nu știu inca daca exista victime, potrivit Sky News. Autoritațile ucrainene anunța ca, vineri dimineața, mai multe rachete rusești au lovit zona de nord-est a Ucrainei. Igor Terejov, primarul orașului Harkov, a declarat…

- UPDATE Ministrul Apararii din Marea Britanie a anunțat ca Ucraina va primi mai multe arme britanice, potrivit Sky News. Zeci de tunuri de artilerie și peste 1.600 de arme antitanc vor fi trimise in Ucraina din Marea Britanie, a declarat ministrul Apararii, Ben Wallace. Aceasta este cea mai recenta tranșa…

- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.

- UPDATE 2 Aflat sub un potop de foc al artileriei ruse, orasul Lisiceansk din estul Ucrainei traieste un „infern”, potrivit autoritatilor ucrainene, care admit avansul trupelor ruse ce incearca sa preia sub control intreaga regiune ucraineana Lugansk, punctul central al luptelor intre trupele ucrainene…