- Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. Le le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Harkov, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Rușii au continuat luni bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, cele mai intense fiind in regiunea Donețk, conducerea armatei ucrainene admițand ca trupele Moscovei au obținut mici progrese acolo. In regiunea Herson, din sud, forțele ucrainene au declanșat o contraofensiva, dar luptele nu au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina, informeaza AFP. "Nu sunt sigur ca exista vreo posibilitate ca presedintele Federatiei Ruse…