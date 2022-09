Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a indicat vineri ca fortele sale au lovit o baza militara ruseasca la Energodar, orasul unde se afla centrala din Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse in luna martie, potrivit AFP.

Ucraina a indicat vineri ca fortele sale au lovit o baza militara ruseasca la Energodar, orasul unde se afla centrala din Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, la o zi dupa vizita unei misiuni a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), potrivit AFP, anunța agerpres.

Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp, Moscova…

Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti, 30 august, forțele de aparare ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este „urgent" ca o inspectie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, aflata sub control rusesc și in jurul careia au avut loc bombardamente, scrie digi24.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene se arata ingrijorat de atacurile repetate din ultimele zile in apropierea centralei nucleare din Zaporojie. „Trupele ruse trebuie sa se retraga și sa permita acces imediat experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomica”, informeaza MAEI.