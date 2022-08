Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma ca razboiul din Ucraina a devenit unul „de uzura”, el subliniind ca expertii se asteapta ca in toamna aceasta sa se desfasoare „operatiuni militare dure”. El reafirma angajamentul statelor vestice privind sprijinul acordat Ucrainei, scrie News.ro. Intrebat cat…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, in Romania, ca omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, vor trebui sa initieze negocieri pentru oprirea conflictului militar.