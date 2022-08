Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina marcheaza, astazi, 31 de ani de la proclamarea independentei fata de Uniunea Sovietica, dar si o jumatate de an de cand Rusia a lansat impotriva sa un atac la scara larga. Kievul a avertizat in repetate randuri in ultima perioada ca Rusia, constienta de incarcatura simbolica a zilei, ar putea…

- Kievul il acuza pe presedintele Vladimir Putin ca a "scuipat in fata" ONU si a Turciei prin bombardarea portului Odesa, si spune ca Moscova isi va asuma "intreaga raspundere" a esecului acordului de permitere a exportului de cereale, semnat la Istanbul, s

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, susține ca „pana in acest moment, in linii generale Rusia inca nimic serios nu a inceput in Ucraina” și ca se merge spre faptul ca Occidentul „vrea sa lupte pana la ultimul ucrainean” impotriva Moscovei. Declarațiile au fost facute astazi, in cadrul intrevederii…

- Razboiul din Ucraina a deteriorat de tot relatiile dintre SUA si Rusia. Inclusiv, deci, legaturile dintre Joe Biden si Vladimir Putin. Astfel, liderul de la Kremlin a luat decizia de a nu-l felicita, luni, pe presedintele american de Ziua Independentei SUA. Putin nu iși va trimite felicitarile omologului…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…

- Noi explozii sambata dimineața. Vladimir Putin are acum o noua ținta, dupa atacul puternic de ieri de la Odesa. Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand…

- Kievul s-a aratat miercuri putin convins de explicatii ale fostului cancelar Angela Merkel, care si-a aparat politica de apropiere fata de Rusia, in pofida invaziei si razboiului ruse in Ucraina, relateaza AFP. Angela Merkel, care s-a retras din politica dupa ce a condus timp de 16 ani prima economie…

- Statele Unite au respins oferta lui Vladimir Putin de a debloca livrarile de cereale in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale impotriva Rusiei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat cu o zi in urma ca este gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor…