- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Starea de urgența pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungita joi de Parlamentul de la Chișinau cu inca 45 de zile, din cauza razboiului din Ucraina și a riscurilor de securitate din regiune.

- Parlamentul ungar a votat miercuri prelungirea pana la 1 noiembrie a starii de urgenta instituite din cauza razboiului din Ucraina, transmite MTI. Legea privind ordinea juridica speciala, extinsa pentru a include situatiile de catastrofa umanitara sau razboi intr-o tara vecina cu Ungaria, a fost aprobata…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a impus o noua stare de urgența, invocind razboiul din Ucraina, despre care a spus ca „reprezinta un pericol pentru securitatea noastra fizica”. Intr-un mesaj video postat pe Facebook pe 24 mai, Orban a declarat ca nimeni nu poate prezice sfirșitul razboiului, care…

- Guvernul Viktor Orban a anuntat, marti dupa-amiaza, ca a decis decretarea starii de urgenta pe teritoriul Ungariei din cauza conflictului militar din Ucraina, informeaza agentia MTI. Țara vecina era inca in stare de urgența decretata din cauza pandemiei de coronavirus, masura care urma sa expire saptamana…

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut