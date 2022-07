Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat vineri Wall Street Journal. El a avertizat ca o incetare a focului care permite Rusiei sa pastreze teritoriile…

- UPDATE 2 O racheta ruseasca a lovit un oraș din centrul Ucrainei, iar autoritațile locale vorbesc despre cel puțin doua victime, anunța Sky News. Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, situat in centrul Ucrainei, au anunțat sambata autoritațile locale prin intermediul…

- Ucraina a cerut mai mult ajutor din partea Occidentului, solicitand livrari mai rapide de arme pentru a ține la distanța forțele rusești mai bine inarmate și sprijin umanitar pentru combaterea bolilor mortale. In Severodonețk, micul oraș care a devenit centrul avansului Rusiei in estul Ucrainei și unul…

- Serviciile Starlink ale SpaceX au fost indispensabile pentru armata ucraineana, de la trimiterea coordonatelor pentru atacurile de artilerie impotriva Rusiei pana la difuzarea discursurilor presedintelui Volodimir Zelenski in intreaga lume, a declarat generalul american Steven Butow pentru Politico.

- Noi explozii au fost raportate duminica dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, mai multe localitați din estul țarii au fost ținta tirurilor de rachete. Au existat explozii in districtele Darnuțki și Dniprovski din Kiev, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. Bilanț tragic…

- Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei nu…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina a intrat in faza cea mai activa, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzyanyk.

- Rusia a sustinut ca trupele sale au „eliberat complet” otelaria Azovstal din Mariupol, ultima zona a resistentei ucrainene in orasul din sud, ocupat, in rest, de rusi, relateaza CNN. CNN a precizat ca nu poate verifica, in mod independent, daca toate trupele ucrainene au parasit otelaria. Momentan,…