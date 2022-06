Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut luni liderilor G7, reuniti intr-un summit in Bavaria, "sa faca maximum" pentru a pune capat razboiului din tara lui pana la sfarsitul acestui an, au indicat surse din cadrul Grupului celor mai puternice sapte economii

- UPDATE 2 Aflat sub un potop de foc al artileriei ruse, orasul Lisiceansk din estul Ucrainei traieste un „infern”, potrivit autoritatilor ucrainene, care admit avansul trupelor ruse ce incearca sa preia sub control intreaga regiune ucraineana Lugansk, punctul central al luptelor intre trupele ucrainene…

- UPDATE Oprirea invaziei rusești este cruciala pentru intreaga lume, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, printr-o legatura video la o reuniune asiatica. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, la dialogul Shangri-La din Singapore, ca rezultatul razboiului din țara sa nu afecteaza…

- UPDATE 2 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca a vizitat orasele Lisiceansk, Severodonetk si Soledar din estul Ucrainei, in apropierea liniei frontului, unde s-a concentrat ofensiva fortelor ruse, transmite Reuters. Situatia s-a inrautatit pentru trupele ucrainene, dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, intr-un scurt mesaj video ca ucrainenii isi apara tara de 100 de zile impotriva agresiunii ruse si ca victoria va fi de ”partea lor”, relateaza CNN.

- UPDATE 1 Presedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.00o de militari și civili ucraineni, pentru a salva vietile propriilor soldați, insa va fi mentinuta blocada asupra zonei industriale, transmite EFE. „Sfarsitul…

- UPDATE 5 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Donbas. Despre batalia din regiunea Donbas,…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…