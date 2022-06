Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a postat noi imagini cu luptele date in orasul Severodonetk din estul Ucrainei. Soldati prinsi intr-o cladire riposteaza la atacul rusilor care au avansat tot mai mult in oras.

- Armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile ‘gratuit’ in aceasta regiune cucerita de Moscova in sudul Ucrainei, informeaza AFP. ‘Specialisti din cadrul unitatilor de transmisie ale fortelor armate ruse au conectat…

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Ucraina trece la contraofensiva in regiunea Harkov și reușește sa respinga avansul trupelor rusești. De asemenea, a fost taiat o parte din fluxul de gaze rusești catre Europa și se duc lupte intense cu rușii care ocupa Insula Șerpilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…