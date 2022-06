Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 O racheta ruseasca a lovit un oraș din centrul Ucrainei, iar autoritațile locale vorbesc despre cel puțin doua victime, anunța Sky News. Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, situat in centrul Ucrainei, au anunțat sambata autoritațile locale prin intermediul…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei, pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei si a pune capat invaziei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa, citata de Agepres. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni ar trebui impus cat mai curand posibil.…

- UPDATE 3 Guvernele statelor membre ale UE s-au apropiat duminica de un acord privind sancțiuni dure impotriva Rusiei, care includ embargoul asupra petrolului rusesc, dar au programat mai multe discuții pentru luni. Guvernele au programat mai multe discuții pentru luni in așa fel incat sa stabileasca…

- Duminica, ambasadorul Estoniei in Ucraina, Kaimo Kuusk, a declarat la postul Ukraine 24 ca Rusia amenința Estonia și are planuri militare impotriva acesteia, informeaza Ukrinform . „Știm ca Rusia are planuri militare impotriva noastra. Au planificat exerciții pe care doresc sa le desfașoare. Deci nu…

- Ambasadorul Estoniei in Ucraina, Kaimo Kuusk, a declarat, duminica, la la postul Ukraine 24, ca Rusia amenința Estonia și are planuri militare impotriva acesteia, informeaza Ukrinform . „Știm ca Rusia are planuri militare impotriva noastra. Au planificat exerciții pe care doresc sa le desfașoare. Deci…

- Rusia a organizat sambata exercitii de lupta in Kaliningrad, o enclava la Marea Baltica, situata intre Polonia si Lituania, potrivit agentiei de stiri Interfax, citata de Comandamentul Flotei Baltice.

- UPDATE 5 Rusia a organizat sambata exercitii militare in exclava sa Kaliningrad, teritoriu situat intre Polonia si Lituania, a anuntat comandamentul Flotei ruse in Marea Baltica, citat de Interfax, transmite Reuters. „Pana la 1.000 de militari si peste 60 de echipamente militare au fost implicati in…

- Autoritațile din orașul Kiev au luat decizia sa instituie din nou starea de asediu in oraș. Asta inseamna ca locuitorii ramași in oraș vor fi obligați sa stea in case pana luni. Starea de asediu a fost instituita de autoritațile ucrainene. Primarul orașului Kiev, fostul campion mondial la box Vitali…