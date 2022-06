Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti infiintarea unui coridor umanitar, miercuri, pentru evacuarea spre o localitate aflata sub control rusesc a unor civili care se afla in uzina Azot din Severodonetk, oras din estul Ucrainei distrus de lupte armate, informeaza AFP.

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. In mesajul sau de azi noapte, liderul de…

- Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un nou discurs adresat ucrainenilor, in noaptea de vineri spre sambata, ca evacuarile civililor continua la Azovstal și se poarta negocieri inclusiv pentru evacuarea luptatorilor.

In același timp, Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk,…

- Niciun culoar de evacuare a civililor nu a fost organizat marti in Ucraina, din cauza lipsei unui acord al partii ruse - a treia zi la rand -, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP.

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 53. Lupte crunte se dau, in continuare, in orasul Mariupol, acolo unde fortele armate ruse, impreuna cu soldatii ceceni, au distrus toate cladirile si i-au inconjurat pe soldatii ucraineni intr-o otelarie de la marginea orasului. U

- Firmele franceze, printre care producatorul de automobile Renault (RENA.PA) și retailerul Auchan, ar trebui sa paraseasca piața din Rusia, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Parlamentului francez, citat de Reuters. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie sa inceteze…