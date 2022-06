Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Ucraina avanseaza spre „familia europeana”, in timp ce Rusia „se apropie de o viata in spatele Cortinei de fier”, a spus premierul ucrainean Denis Smigal. Dupa 100 de zile de razboi, rușii nu au cucerit Kievul, iar acum se confrunta cu nemulțumiri inclusiv in randul armatei. Cu toate acestea, continua…