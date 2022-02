Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat propunerea președintelui rus Vladimir Putin și este gata sa negocieze pacea și incetarea focului, a declarat sambata, 26 febriarie, secretarul de presa al lui Zelensky, Serghei Nikiforov. „Trebuie sa infirm acuzatiile ca am refuzat sa avem discutii. Ucraina a fost si este intotdeauna pregatita sa negocieze pacea si incetarea […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Zelenski, pregatit sa negocieze cu Putin. Țara vecina Romaniei unde se va hotari totul first appeared on Ziarul National .