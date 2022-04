Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul.

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Orasul-port Mariupol si "coridorul" intre doua orase din est, Izium si Volnovaha, devin frontur

- Ministrul de externe al Greciei a anunțat ca intenționeaza sa conduca o misiune de ajutor umanitar in orașul-port Mariupol, aflat sub asediu. In orașul distrus de ruși este o mare comunitate greaca, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase”, a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea…

- Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov toata ziua de marți, inclusiv in primele ore ale dimineții de miercuri. Mai multe zone rezidențiale au fost bombardate, facand victime in randul civililor. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in urma bombardamentelor…