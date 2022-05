Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili

- Cel putin 816 oameni au fost ucisi in Ucraina, iar alti peste 1.300 au fost raniti de la inceperea invaziei militare ruse, pe 24 februarie, conform celui mai recent bilant anuntat de Natiunile Unite. Bilantul anuntat vineri de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului este de cel putin 816 morti si 1.333…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației și a prezentat un bilanț al victimelor. In cursul dimineții de vineri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra orașului Kiev.

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…