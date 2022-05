Stiri pe aceeasi tema

- O instanta ucraineana l-a condamnat luni pe comandantul de tanc rus Vadim Sismarin la inchisoare pe viata, in urma primului proces pentru crima de razboi dupa invazia rusa in Ucraina, inceputa in 24 februarie, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

- Sergentul rus vadim Sisimarin, judecat la Kiev cu privire la crima de razboi in Ucraina, "nu este vinovat", declara avocatul sau, in a treia zi a acestui prim proces de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei, al carui verdict urmeaza sa fie anuntat luni, relateaza AFP. "Avand in vedere toate probele…

- Parchetul ucrainean a cerut, joi, inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, dupa ce acesta și-a recunoscut vina. ”Știu ca nu veți putea sa ma iertați, dar eu va rog sa ma iertați”, i-a spus soldatul de 21 de ani, Vadim Șișimarin,…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP.…

- Primul militar rus, Vadim Sisimarin, judecat incepand de miercuri cu privire la o crima de razboi in Ucraina, de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a pledat vinovat si a recunoscut toate faptele de care este acuzat, relateaza AFP, citat de News.ro. Acuzat de crime de razboi si de crima cu…

- Ucraina a anunțat primul soldat rus judecat in cazul morții unui barbat de 62 de ani in regiunea ucraineana Sumi, potrivit unei declarații publicate miercuri de procuratura generala din Ucraina. Biroul procurorului general a precizat ca Vadim Șișimarin, comandantul unei unitați militare de tancuri Kantemirov…

- Ucraina a anunțat primul soldat rus judecat in cazul morții unui barbat de 62 de ani in regiunea ucraineana Sumi, potrivit unei declarații publicate miercuri de procuratura generala din Ucraina. Biroul procurorului general a precizat ca Vadim Șișimarin, comandantul unei unitați militare de tancuri Kantemirov…

- Dupa mai bine de trei ani de la comiterea crimei, instanța a emis sentința in cazul fiului de preot care a ucis o vecina in comuna Lipanești, din județul Prahova. Tanarul a fost condamnat pentru omor calificat și distrugere, dupa ce a ucis-o pe batrana și i-a incendiat casa.