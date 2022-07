RĂZBOI ÎN UCRAINA. Planul incredibil al lui Putin de a neutraliza armata lui Zelenski Lansatorul de rachete american HIMARS M142 pune Rusia in dificultate. Sistemele rusești de aparare sunt aproape neputincioase in fața acestei arme, care se afla acum in mainile soldaților ucraineni. Forțele aeriene rusești ar lucra la un contraatac, și nu oricum, ci din spațiu. Lansatorul de rachete HIMARS M142 da batai de cap armatei ruse. Statele […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Planul incredibil al lui Putin de a neutraliza armata lui Zelenski first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

