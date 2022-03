Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 23. Sunt explozii in lant in orasele inconjurate de rusi. Potrivit Human Rights Watch, fortele ruse au atacat orasul Mykolaiev (Nikolaiev) cu rachete cu munitie cu fragmentatie in trei atacuri distincte.

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Continua asaltul asupra Capitalei. Sunt sute de mii de ucraineni care traiesc cu groaza ca un obuz poate sa le loveasca locuinta. Planul pentru incetarea focului, prezentat de negociatorii rusi, a fost respins de liderii de la

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Blocuri de locuinte si o statie de metrou au fost tintele obuzelor rusesti. Kievul e pana miercuri in stare de asediu. Un asalt total al armatei ruse va porni in aceasta seara.

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat in aceasta dimineața din patru direcții. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, astazi. Intalnirea se va desfașura online.

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Un bloc cu 9 etaje a fost bombardat astazi in Kiev. Cladirea aproape s-a prabușit și a luat foc dupa ce trupele ruse au tras cu un obuz, iar doua persoane au murit. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, a

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Forțele ruse l-au rapit pe primarul orașului Dniprorudne din sudul țarii, afirma ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, citat de BBC. Un tren de pasageri care se indrepta sa preia refugiatii evacuati din estul Ucrain

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.