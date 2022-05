Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- Cele mai moderne tancuri din dotarea armatei ruse, modelul T-90M, sunt incarcate in trenuri care le vor duce pe frontul din Ucraina. Potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Dmitri Kolezev și de presa de la Moscova, inainte sa fie trimise la razboi, in tancuri au fost puse icoane și scrisori…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Slavutici, din apropierea Cernobilului. Seful administratiei locale ar fi fost rapit. Astazi se incearca evacuarea civililor din zonele Kiev si Lugansk, prin 10 coridoare umanitare.

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

