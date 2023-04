Stiri pe aceeasi tema

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Suntem in ziua 384 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara, in discursul adresat natiunii, ca oficialitatile ucrainene vor face „tot posibilul si imposibilul” pentru a oferi sprijin soldaților care se afla pe linia frontului, in timp ce…

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa-i aduca in fata justitiei pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Rușii care au comis crime de razboi in Ucraina vor fi anchetați de catre procurorii europeni. In timpul unei vizite in Ucraina, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al parchetului european, a declarat ca rușii au deportat copii ucraineni in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Pierderile Rusiei pe frontul din Ucraina au crescut foarte mult in ultimele zilei, asta si pe fondul unei ofensive demarate in mai multe directii. Rusii au avut un asalt esuat in zona Vuhledar, forteaza ofensiva in zona Kremina, iar in jurul orasului Bahmut inca se duc lupte, dupa multe saptamani fara…