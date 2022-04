Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M

- Este a 44-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca situatia din Borodianka este mult mai grava si cu mai multe victime decat cele inregistrate in masacrul de la Bucea.

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Rusia spune ca a lovit „ținte militare” din orașul Liov, in vestul Ucrainei, cu rachete de croaziera, a declarat duminica, 27 martie, Ministerul rus al Apararii. Rusia continua „operațiunea militara speciala” Armata rusa a lovit un depozit de combustibil, care a fost folosit de forțele ucrainene din…

- Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice "Kinjal" pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- VIDEO Razboi in Ucraina ziua 11: Rusia cere UE si NATO sa nu mai furnizeze armament Ucrainei. Dezastru umanitar in Mariupol Administratia Vladimir Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti,…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.