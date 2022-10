Stiri pe aceeasi tema

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. "Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei", a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- Aleksei Arestovici, consilier al Biroului Președintelui, considera ca Rusia a gasit „cheia” apararii aeriene ucrainene și poate continua un atac activ asupra Ucrainei cu drone kamikaze iraniene timp de 2-3 luni, scrie portalul de știri Ucrainski Novini . Declarația a fost facuta de oficialul ucrainean…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Parti importante din estul Ucrainei au fost afectate duminica seara de intreruperi de curent. Rușii au atacat infrastructura civila, iar Kievul a calificat acțiunea drept un nou atac terorist la adresa populației ucrainene. Zeci de localitati ar fi fost eliberate in regiunea Harkov.

- Armata ucraineana deruleaza in prezent o ofensiva de amploare in sudul Ucrainei, in regiunea Herson. Aceasta a luat prin surprindere trupele rusești, susține Ministerul britanic al Apararii, intr-un mesaj transmis, sambata, pe Twitter, informeaza dpa.

- Statele Unite isi propun sa raspunda in curand unui proiect de acord propus de Uniunea Europeana care ar restabili acordul nuclear din 2015 cu Iranul, in baza caruia Teheranul a restrans programul disputat de imbogatire a uraniului in schimbul reducerii sanctiunilor. Acordul a fost abandonat in 2018…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…