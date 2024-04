Stiri pe aceeasi tema

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- UPDATE Riposta asteptata din partea Israelului dupa atacul fara precedent al Iranului care a vizat teritoriul sau pare sa fie cantarita mai bine, mai ales dupa ce comunitatea internationala, in frunte cu SUA, a indemnat la retinere, riscul de escaladare in regiune fiind foarte mare. Insa in randul guvernului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul Iranului asupra Israelului, aratand ca tara sa intelege "oroarea" dronelor iraniene, folosite si de Rusia in invazia din Ucraina, relateaza The Times of Israel.

- Un general american insarcinat cu problemele Orientului Mijlociu se afla in Israel pentru a discuta cu inalti responsabili militari la fata locului despre „amenintarile la adresa securitatii in regiune” intr-un context de escaladare cu Iranul, a anuntat joi Departamentul american al Apararii. In paralel,…

- Israelul este pregatit sa faca fața oricarui scenariu ce ar putea aparea in ceea ce privește Iranul, a declarat duminica ministrul Apararii, Yoav Gallant, dupa ce Teheranul a amenințat cu represalii pentru uciderea unor generali iranieni la 1 aprilie, in Siria.

- Forțele de aparare israeliene au prezentat cabinetului militar un plan de evacuare a civililor palestinieni din zonele de lupta din Rafah, cel mai sudic oraș din Fișia Gaza, precum și o strategie operaționala pentru viitor. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Times of Israel. Intr-o…

- ''In cadrul discutiilor, cei doi oficiali au apreciat dialogul substantial si constant pe palierul politico-militar si au abordat modalitati de consolidare a cooperarii, atat in plan bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. In acest context, au fost evidentiate ca prioritati comune consolidarea posturii…

