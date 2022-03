Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…