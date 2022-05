Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova a propus Kievului sa includa Belarus printre garanții securitații. Aceste țari vor trebui sa-și asume garanții de securitate, in conformitate cu viitorul acord de pace dintre Rusia și Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca draftul acordului de pace prezentat de Kiev conține elemente ”inacceptabile”, insa, chiar și așa, Rusia va continua negocierile și va face presiuni pentru a securiza propriile revendicari, relateaza Reuters. Kremlinul a transmis ca negocierile…

- Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a trimis o scrisoare formala prin care anunta decizia „voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Moscova acuza ca NATO si Uniunea Europeana au transformat Consiliul Europei in „instrument de extindere a influentei politico-militare”.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…