RĂZBOI ÎN UCRAINA. Bombardamente la Odesa! Pista aeroportului a fost distrusă total – VIDEO Aeroportul internațional din Odesa a fost atacat cu rachete de catre armata rusa. In urma bombardarii, pista de decolare și aterizare a avioanelor nu poate fi utilizata, fiind distrusa complet. Informația a fost confirmata pe canalul de Telegram al regiunii ucrainene, care citeaza autoritațile locale. Potrivit comandamentului operațional „Sud”, in urma unui atac cu rachete […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Bombardamente la Odesa! Pista aeroportului a fost distrusa total - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Odesa, un port strategic la Marea Neagra, a fost lovit de o racheta ruseasca, care a distrus complet pista de aterizare, recent construita, potrivit presei locale. „Pista aeroportului din Odesa a fost avariata. Utilizarea sa ulterioara este imposibila”, a anunțat comandamentul operațional…

- Primarul din Odesa, Gennadi Trukhanov , a comentat atacul cu rachete de astazi asupra pistei de aterizare a aeroportului din oraș. Pista a fost complet distrusa, fiind imposibil de utilizat, potrivit autoritaților locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- "Astazi, dusmanul a lovit din Crimeea cu un sistem de racheta pentru apararea de coasta Bastion. Pista aeroportului din Odesa a fost distrusa. Multumesc lui Dumnezeu, nu au existat victime", a postat guvernatorul intr-un video pe contul sau de Telegram.Opt persoane au fost ucise in tiruri rusesti in…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- O echipa a organizației Medici fara Frontiere (MSF) din Ucraina a descris un atentat cu bomba asupra unui spital in orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, la care a fost martora. Mai multe persoane au fost ranite, iar una a murit, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN. Echipa MSF, formata din…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Chiar in aceste momente se dau lupte grele la Harkov! Mai multe rachete au fost trase la Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, informeaza Global Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…