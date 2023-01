Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de ezitari, Germania si SUA vor sa livreze Kievului transportoare blindate. Inceputul l-a facut Franta prin aprobarea livrarii unor tancuri de recunoastere. Despre ce tipuri de arme este vorba?

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Casa Alba anunta joi ca Statele Unite si Germania vor sa trimita Ucrainei blindate de infanterie de tip Bradley - americanii - si de tip Marder - germanii -, relateaza AFP. Presedintia americana face acest anunt in urma unei convorbiri la telefon a presedintelui american Joe Biden cu cancelarul german…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus vineri, 2 decembrie, cancelarului german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit ”necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia ”distructiva”…

- Kremlinul a declarat luni ca Franța și Germania nu manifesta „nicio dorința” de a participa la o mediere in conflictul ucrainean și a laudat oferta președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a organiza discuții, potrivit agenției AFP. ”In ceea ce-i priveste pe domnii Macron si Scholz, ei nu manifesta,…

- Statele Unite pun in prezent presiune pe aliații NATO ai Kievului sa contribuie la „peticirea” urgenta a apararii antiaeriene ucrainene, prin acordarea de sisteme antiaeriene la standarde NATO, care sa creeze un adevarat „scut aerian” pentru Ucraina, informeaza Le Monde. Recent, secretarul general al…