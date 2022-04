Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.

- In plus, britanicii subliniaza ca Rusia a folosit, probabil, mult mai multe arme decat era planificat inițial. De aceea, este probabil ca sa recurga la utilizarea de arme mai vechi, mai puțin precise, care sunt mai puțin eficiente din punct de vedere militar dar mai periculoase in a provoca victime…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d