- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. ‘Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere’, a spus Lavrov, citat…

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost raniți intr-un atac cu racheta in cursul nopții, iar șapte cladiri au fost distruse. Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau…