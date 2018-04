Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei…

- Daca imaginile cu Bashar al Assad mergând relaxat la birou chiar în ziua atacului asupra Siriei nu au convins pe multa lume, nici fotografiile publicate de Casa Alba nu sunt cu mult mai credibile.

- Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate pentru producerea...

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, anunța mediafax.ro

- Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de ”probe” cu privire la ”participarea directa a Marii Britanii” la inscenarea atacului chimic de saptamana trecuta in Ghouta de Est, atribuit de Occident fortelor regimului lui Bashar al-Assad, relateaza news.ro, care citeaza AFP si The Associated Press.

- Ptreședintele american Donald Trump a anunțat ca Statele Unite se vor retrage din Siria ”foarte curand”. El și-a bazat afirmația pe faptul ca gruparea juhadista Stat Islamic este invinsa aproape complet, citeaza Agerpres AFP. “Vom pleca din Siria foarte curand, cu adevarat foarte curand. Ne vom intoarce…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…