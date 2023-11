Stiri pe aceeasi tema

- Un copil este ucis, in medie, la fiecare 10 minute in Fașia Gaza, a declarat vineri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al ONU, avertizand: „Nimeni nu este in siguranța”, transmite Reuters. Acesta a spus ca jumatate din…

- Tahreer Azzam, asistenta medicala la Spitalul Makassed din Ierusalimul de Est, ingrijește de 16 ani pacienți palestinieni tineri și grav bolnavi. De cand a izbucnit razboiul dintre Israel și Hamas luna trecuta, ea se straduiește acum sa ii gaseasca. De obicei, aproximativ 100 de pacienți din Gaza primesc…

- Lupta globala impotriva tuberculozei (TB), grav afectata de pandemia de COVID-19, incepe sa se redreseze, dar este in continuare departe de tinta, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters.In primii doi ani ai pandemiei de coronavirus, existau circa 4 milioane…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, care a trait in copilarie ororile razboiului in Etiopia natala, a cerut un armistițiu intre Israel și Hamas. „Fiind un copil captiv in umbra razboiului, ii cunosc indeaproape mirosul, sunetele si imaginile”, a transmis…

- Sute de raniți din Fașia Gaza, relateaza publicația DohaNews din Qatar, sunt supuși unor intervenții chirurgicale fara anestezie din cauza lipsei acute de medicamente, potrivit dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații.

- Temperaturile ridicate creeaza condițiile pentru ca țanțarii care poarta virusul care provoaca febra dengue sa se raspandeasca, astfel ca, in acest deceniu, boala va deveni o amenintare majora in zonele sudice din Europa și SUA și in noi parți ale Africii, a avertizat Jeremy Farrar, specialist in boli…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Beijingului sa puna la dispozitia organizatiei sale mai multe informatii cu privire la originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a aduna probe, conform unui material publicat…

- Bolile cardiovasculare reprezinta una dintre principalele cauze ale mortalitații la nivel global. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sanatații, din 1990 pana in 2021, numarul deceselor cauzate de afecțiuni cardiovasculare a crescut de la 12 milioane la 20 de milioane anual, scrie nordnews .