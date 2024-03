Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu a incercat, din nou, sa ii convinga pe magistrați sa il elibereze. Mama șoferului drogat iși dorește cu orice preț acest lucru, astfel ca a facut declarații despre noua contestație a fiului ei. Iata ce a spus Miruna Pascu!

- Parinții clujeni sunt considerați raspunzatori pentru traficul infernal care se inregistreaza pe drumurile din Cluj-Napoca, in timpul anului școlar. Acum, fiind vacanța drumurile s-au eliberat, iar un șofer a ținut sa precizeze ca se vede lipsa parinților din trafic. ”Acum nu se plange nimeni ca…

- Au aparut noi informații șocante in cazul tanarului de 33 de ani care și-a injunghiat cu sange rece proprii parinți, dar și pe polițistul care a incercat sa le sara in ajutor celor doi oameni. Se pare ca acesta se afla in sevraj și era cunoscut de vecini drept consumator frecvent de droguri si a fost…

- Un tragic incident a avut loc in Galați, unde un tanar și-a injunghiat parinții, precum și un polițist curajos care a intervenit pentru a-i salva. Potrivit primelor informații, conflictul a izbucnit intre tanar și parinți, culminand cu folosirea unui cuți

- Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje Ro-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce Rusia a atacat cu drone langa Marea Neagra. Alarma de atac aerian a durat sase ore, iar locuitorii din Tulcea si Galati au primit mai multe mesaje Ro-Alert prin care erau avertizati sa nu iasa din case.…

- Locuitorii strazii Mamaia din cartierul Grigorescu nu sunt mulțumiți de faptul ca drumul pe care locuiesc a fost renovat folosindu-se piatra cubica. Oamenii zic ca din cauza acesteia zgomotul produs de viteza mare este foarte deranjant și perturba perioada de somn.„Va scriu in legatura cu traficul de…

- Președintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca Occidentul este ”in pericol” din cauza ”socialismului”, pledand pentru respingerea ”colectivismului” și cerand aplicarea modelului capitalist. ”Ma aflu aici pentru a va spune ca Occidentul este in…

- Elevii din comuna Schela, județul Galați, fac cursurile in ger dupa ce școala a intrat in reabilitare, iar activitațile au fost mutate in containere. Deși acestea sunt dotate cu aer condiționat și cate un calorifer, rețeaua electrica nu poate face fața, prizele topindu-se de cele mai multe ori, relateaza…