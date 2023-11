Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene (IDF) susțin ca inca un comandant Hamas a fost ucis intr-un raid aerian din Gaza.Forțele de aparare israeliene afirma ca militarii au ucis un alt comandant de rang inalt al Hamas, in timp ce operațiunile terestre continua in Gaza. „Pe baza informațiilor…

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Purtatorul de cuvant al Armatei israeliene, Jonathan Conricus, spune ca situatia de la frontiera de nord este „foarte tensionata”. Luptatorii Hezbollah au tras o racheta antitanc spre trupele israeliene, spune Jonathan Conricus. „A avut loc o scurta lupta si situatia s-a calmat in cele din urma. Ulterior,…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Un prim mare obiectiv atins de armata israeliana: a preluat controlul frontierei cu Gaza, intr-un atac la peste 200 de obiectiveForțele de aparare israeliene afirma ca au lovit peste 200 de ținte in Fașia Gaza in cursul nopții și anunța preluarea controlului deplin al frontierei din Gaza.Forțele…