Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi straini se pregateau joi sa paraseasca Fasia Gaza asediata, in timp ce guvernul condus de Hamas a declarat ca cel putin 195 de palestinieni au murit in atacurile Israelului asupra taberei de refugiati Jabalia, atacuri despre care oficialii ONU pentru drepturile omului au declarat ca ar…

- Zeci de cetateni straini si persoane cu dubla cetatenie au trecut miercuri din Fasia Gaza spre Egipt prin punctul de frontiera de la Rafah, deschis pentru prima oara pentru trecerea persoanelor in a 26-a zi a razboiului dintre Israel si Hamas.

- Ministerul de Interne condus de Hamas din Fașia Gaza a anunțat marți ca blocuri de apartamente dintr-o zona rezidențiala a taberei de refugiați Jabalia din nordul Gazei au fost lovite de o serie de atacuri aeriene israeliene. Atacul a facut „peste 50 de morți și aproximativ 150 de raniți”, in vreme…

- Hamas cauta opt persoane identificate de Rusia ca fiind posibil sa se afle printre ostaticii din Fașia Gaza și este gata sa le elibereze, a declarat sambata, 28 octombrie, Abu Marzouk, membru al Biroului Politic al organizației islamiste palestiniene, pentru agenția rusa de stat RIA, potrivit Reuters.RIA…

- Ministrul de externe britanic James Cleverly, prezent la Summitul pentru Pace din Cairo, a declarat sambata ca a discutat cu guvernul israelian despre datoria sa de a respecta dreptul international si de a proteja vietile civililor din Gaza, precum si ca armata sa sa dea dovada de retinere, relateaza…

- Palestinienii din Gaza „nu pot plati pretul barbariei Hamas”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat ca Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, relateaza AFP. „Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar”, asa ca „deschidem un…

- Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu ceea ce fostul presedinte al SUA a descris drept o proasta pregatire pentru atacul declansat sambata de militantii miscarii palestiniene Hamas, atac in care au murit cel putin 1.200 de oameni in Israel, informeaza…

- Un palestinian militant, lider al Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a declarat duminica ca factiunea sa tine in captivitate peste 30 din israelienii care au fost rapiti in Fasia Gaza de sambata, dupa ce Hamas a lansat atacuri asupra Israelului, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Captivii nu…