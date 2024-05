Razboiul dus de Israel in Fasia Gaza pentru lichidarea gruparii islamiste Hamas si care a provocat pana in prezent peste 36.000 de morti in randul palestinienilor va dura cel putin pana anul viitor si trupele israeliene nu vor abandona in niciun caz enclava palestiniana, pentru a impiedica astfel „contrabanda cu arme”, a declarat miercuri consilierul […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 236. Razboiul va dura inca cel putin 7 luni, potrivit Israelului. Noi atacuri la Rafah a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .