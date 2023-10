Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu dezastrul care a ramas in urma atacului de la spitalul Al Ahli din Fașia Gaza au fost facute publice miercuri dimineața. Cel puțin 500 de palestinieni au murit, potrivit oficialilor din Fașia Gaza, care acuza Israelul pentru acest bombardament. Miercuri, intr-o conferința de presa, purtatorul…

- Anularea calatoriei presedintelui SUA, Joe Biden, In Iordania pentru a discuta despre deschiderea unui coridor umanitar in Fasia Gaza s-a facut pe baza unui consens, dupa ce liderul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) a anuntat instituirea unei perioade de doliu in urma bombardarii unui spital…

- Palestina acuza Israelul ca a bombardat un spital din Gaza. Israelul susține ca responsabil este grupul islamist radical Jihadul Islamic. “Jihadul Islamic”, la randul sau, neaga acest lucru. Analiștii OSINT considera ca, cel mai probabil, racheta lansata de Hamas și-a ratat ținta și a cazut pe spital.…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…

- Imaginile din orasul Gaza arata scene haotice in fata spitalului Al Ahli, in timp ce lucratorii de urgenta ajuta victimele si le transfera la un spital din apropiere. Hamas spune ca un atac aerian israelian a lovit spitalul. Israelul sustine ca explozia a fost cauzata de rachete trase gresit de un alt…

- Armata israeliana neaga responsabilitatea pentru atacul asupra unui spital din Gaza, soldat cu sute de morți. Armata israeliana a afirmat, „dupa ce a verificat cu atentie sistemele de supraveghere”, ca nu a fost un atac israelian, ci rachetele Jihadului Islamic cele care au lovit marti seara un spital…

- Noi atacuri in Israel duminica dimineața, venite din zona de nord. Sute de oamenii au murit și alte mii sunt raniți in urma atacurilor de sambata intre gruparea extremista palestiniana Hamas și Israel.

- Un raid aerian israelian a distrus cel puțin doua cladiri inalte din centrul orașului Gaza. Turnul Palestine Tower, cu 14 etaje, gazduiește zeci de familii. Dar in el se aflau și birouri legate de gruparile militante Hamas și Jihadul Islamic.Israelul a dat locuitorilor un avertisment de 10 minute…