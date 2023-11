Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit miercuri o „unitate de depozitare a armelor” in Siria care are legatura cu Iranul, in raspuns la atacurile impotriva personalului american, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP. Atacurile impotriva obiectivelor americane au crescut in Siria si…

- Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat marti doi secretari americani, informeaza AFP, citata de Agerpres."Putin cauta…

- Administratia SUA se teme ca razboiul in curs intre Hamas și Israel se va intensifica si va afecta și alte tari din Orientul Mijlociu, a declarat duminica secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, intr-un interviu acordat pentru ABC.

- Atacurile cu drone și rachete au vizat joi, 19 octombrie, doua baze militare care adapostesc forțe americane in Irak, au declarat surse și oficiali citați de agenția de presa Reuters. Incidentele au loc in contextul in care militanții irakieni au avertizat SUA sa nu intervina pentru a sprijini Israelul…

- Israelul ar fi de acord cu crearea unor „zone securizate” pentru palestinieni in interiorul Fasiei Gaza, a declarat vineri un inalt responsabil american. Acesta il insoteste pe secretarul de stat Antony Blinken in turneul regional in Orientul Mijlociu, transmite AFP. „Una din chestiunile pe care le-am…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anuntat miercuri un nou ajutor militar din partea SUA pentru Ucraina, in valoare de 200 milioane de dolari, cu un accent deosebit pe apararea antiaeriana si artilerie, ceea ce creste sprijinul total al Washingtonului pentru Kiev la 43,9 miliarde de dolari,…

- Statele Unite au anuntat ca au doborat o drona turceasca in Siria, considerand ca aceasta reprezinta o potentiala amenintare la adresa fortelor americane. Incidentul a avut loc intr-un moment in care Turcia efectueaza atacuri impotriva tintelor kurde din Siria in urma atacului sinucigas de la Ankara…