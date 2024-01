Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat ieri dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA și preluate de Agerpres. Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana…

- Forțele aeriene israeliene au lovit peste 100 de ținte Hamas in sudul Fașiei Gaza noaptea trecuta, in pregatirea pentru operațiuni terestre extinse in zona, a anunțat armata israeliana. Potrivit IDF, au fost lovite tuneluri și alte infrastructuri utilizate de teroriști pentru a ataca forțele israeliene.STIRIPESURSE.RO…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului IDF , citate de agentia DPA. Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului IDF…

- Este vorba despre o noua zi de schimburi de focuri, pe fondul escaladarii ostilitatilor in urma razboiului impotriva gruparii islamiste Hamas in Fasia Gaza, informeaza DPA si EFE, citate de Agerpres.

- Rachetele au fost lansate de teroriștii Hezbollah in doua poziții ale IDF de la granița de nord, spun Forțele de Aparare Israelului.Separat, armata spune ca a efectuat o lovitura impotriva unei celule teroriste din sudul Libanului care se pregatea sa efectueze un atac cu rachete dirijate antitanc…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca agenții teroriști din sudul Libanului au deschis focul mai devreme asupra unei poziții a armatei la granița de nord.IDF spune ca niciun soldat nu a fost ranit in atac. Ca raspuns, IDF susține ca trupele au bombardat cu artilerie sursa focului și au lovit…

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.