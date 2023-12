Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea penitenciara israeliana a anuntat in noaptea de sambata spre duminica ca a eliberat 39 de prizonieri palestinieni, dupa ce miscarea islamista Hamas aflata la putere in Fasia Gaza a eliberat 20 de ostatici ca parte a unui acord intrat in vigoare vineri, informeaza AFP. Prizonierii palestinieni…

- Ostaticii ar urma sa fie eliberati in etape si va fi o ”decizie dificila” cu privire la acceptarea unui acord in acest sens, a anuntat marti seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, CNN si The Associated Press, citate de news.ro. Netanyahu a indemnat intregul Guvern sa sustina…

- Razboiul din Fasia Gaza va continua in pofida unui acord privind eliberarea ostaticilor, anunta marti seara premierul israelian benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, CNN si The Associated Press, citate de news.ro. Netanyahu a indemnat intregul Guvern sa sustina acest acord in vederea unui schimb de…

- O reuniune a intregului Guvern urmeaza sa aiba loc dupa reuniunea Cabinetului de Securitate, a anunțat biroul premierului Benjamin Netanyahu, potrivit news.ro.Intalnirea are loc dupa ce șeful guvernului a anunțat marti ”progrese” in vederea unei eventuale eliberari a ostaticilor ținuți de Hamas in Fasia Gaza.”Facem…

- Mediatorii din Qatar indeamna Hamas sa accelereze ritmul eliberarii ostaticilor pentru a include femeile și copiii reținuți in Gaza și sa faca acest lucru fara a se aștepta la concesii israeliene, potrivit a trei diplomați și a unei surse din regiune familiarizate cu discuțiile, in timp ce Israelul…

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…