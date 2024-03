Americanii au anunțat moartea liderului militar al Hamas, Marwan Issa. Asta dupa ce israelienii anunțasera și ei un atac aerian asupra unei poziții in care se credea ca se afla Issa. Acesta este cel mai important lider al Hamas ucis in timpul conflictului. Liderul Hamas, Marwan Issa, a murit intr-un atac aerian israelian, a declarat […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 165. Americanii au anuntat moartea unui lider militar Hamas a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .