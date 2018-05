RĂZBOI diplomatic între Turcia şi Israel! Turcia a cerut marti ambasadorului Israelului la Ankara sa paraseasca temporar teritoriul turc, in semn de protest fata de moartea a aproape 60 de palestinieni luni, in urma confruntarilor sangeroase intre armata israeliana - care a recurs la munitie de razboi - si manifestanti palestinieni la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Intr-o masura in oglinda, Israelul a cerut consulului turc din Ierusalim sa se intoarca temporar in tara sa, relateaza AFP, Reuters, dpa si EFE. Ambasadorul Eitan Naeh a fost convocat la Ministerul de Externe al Turciei, unde i s-a cerut ‘sa revina in tara sa pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

