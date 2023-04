Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Lituaniei a decis marti, 4 aprilie, sa le interzica cetatenilor rusi sa cumpere proprietati imobiliare in tara baltica, invocand riscuri pentru securitatea nationala, relateaza Reuters . Interdictia, care va fi in vigoare pana in 2024, nu se va aplica rusilor carora li se acorda rezidenta…

- Paul Rusesabagina, portretizat ca un erou in filmul "Hotel Rwanda" si care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani de detentie pentru acuzatii de terorism, va fi eliberat sambata dupa comutarea pedepsei, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului Rwandei, Yolande Makolo, relateaza Reuters. Rusesabagina,…

- Armata chineza susține ca o nava de razboi americana a intrat ilegal in apele din Marea Chinei de Sud, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Armata chineza a anunțat joi ca a monitorizat și a indepartat o nava americana care a intrat ilegal in apele din jurul Insulelor Paracel din Marea Chinei de…

- Guvernul canadian interzice de marți aplicatia chineza de social media TikTok pe toate dispozitivele deținute de personal, a raportat luni ziarul National Post, care citeaza un comunicat oficial transmis angajatilor guvernului federal, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a audiat argumentele intr-un dosar care ar putea duce la slabirea protectiei legale de care se bucura in prezent platformele sociale. Judecatorii audiaza un apel depus de familia unei studente americane care a decedat in timpul atacurilor teroriste din 2015 de la Paris,…

- Statele Unite si Coreea de Sud au desfasurat vineri exercitii pentru a doua oara intr-o saptamana cu unele dintre cele mai recente avioane de razboi, in ciuda plangerilor Coreei de Nord ca manevrele cresc tensiunile in peninsula, relateaza Reuters. Cele doua tari au efectuat un exercitiu aerian comun…