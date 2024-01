Război ca în urmă cu un secol - Invazie de șobolani pe frontul din Ucraina Șobolanii și șoarecii au infestat liniile de front din Ucraina, raspandind boli și creand condiții grele pentru soldați. Infestarile au inceput sa se intensifice in toamna anului trecut, cand vremea rece a atras rozatoarele in cautare de caldura, noteaza Mediafax. In plus, razboiul a dus la acumularea de deșeuri și cadavre, care ofera o sursa de hrana și apa pentru rozatoare. Un soldat ucrainean care folosește pseudonimul „Kira” a declarat pentru CNN ca batalionul din care face parte s-a confruntat cu o infestare cu rozatoare in timp ce lupta in regiunea Zaporizhzhia: "Imaginați-va ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Șobolanii și șoarecii au infestat liniile de front din Ucraina, raspandind boli și creand condiții grele pentru soldați. Infestarile au inceput sa se intensifice in toamna anului trecut, cand vremea rece a atras rozatoarele in cautare de caldura.

