Raytheon a trimis Romaero o comandă pentru producţia de componente destinate sistemului de apărare antiaeriană şi anti-rachetă Patriot "Raytheon Missiles & Defense, divizie a companiei Raytheon Technologies, a trimis o comanda catre compania aerospatiala romaneasca Romaero pentru productia de componente destinate sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot. Colaborarea industriala dintre cele doua entitatiii va permite Romaero sa livreze componente atat pentru Romania, cat si pentru celelalte 16 natiuni care se bazeaza pe sistemul Patriot pentru a le asigura apararea integrata antiaeriana si anti-racheta", arata Romaero intr-un comunicat. Cele 17 state care au achizitionat sistemul Patriot sunt: Statele Unite ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

