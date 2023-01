Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, "va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023", iar Moscova va suferi consecinte politice "imprevizibile", conform previziunilor German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice, informeaza EFE, preluata…

- Preturile de consum au inregistrat in ultimele luni cresteri puternice in regiunea cu 19 state membre, iar inflatia a urcat peste pragul de 10% luna trecuta, evidentiind gravitatea crizei costului vietii din blocul monedei unice. Datele initiale de miercuri au aratat insa ca inflatia generala a fost…

- Inflația in zona euro a ajuns pentru prima data in istoria uniunii monetare la o valore de doua cifre in octombrie 2022.Christine Lagarde susține ca politicile monetare ale bancilor centrale sunt insuficiente pentru reducerea inflației, in condițiile apariției unui nou mediu economic internațional.Intreruperile…

- Mii de spanioli s-au adunat joi in celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, in primul protest masiv organizat de la inceputul crizei costului vietii, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. „Nu exista demnitate fara cresterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre acestia…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…