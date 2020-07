Ratele românilor au scăzut în pandemie Criza sanitara urmata de cea economica a impus BNR scaderea dobanzii sale cheie, care a fost adusa in iunie la 1,75%, dar și de injecții masive de lichiditate prin operațiuni de tip repo, masuri care au facut ca ratele la credite sa se reduca. Conform ultimei declarații de presa a guvernatorului Mugur Isarescu media zilnica a operațiunilor de tip repo s-a situat in perioada 15 iunie – 15 iulie la circa 3,7 miliarde lei. Sub impulsul acestor masuri, indicii ROBOR au cunoscut o scadere majora. Inainte de ședința de urgența a BNR din 23 martie, cand s-a decis prima taiere din acest a dobanzii de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimei declarații de presa a guvernatorului Mugur Isarescu media zilnica a operațiunilor de tip repo s-a situat în perioada 15 iunie – 15 iulie la circa 3,7 miliarde lei. Sub impulsul acestor masuri, indicii ROBOR au cunoscut o scadere majora. Înainte de ședința…

- Joi a fost a cincea ședința consecutiva in care cursul euro s-a menținut peste pragul de 4,84 lei, fara a da semne ca va fi depașit recordul istoric de 4,8448 lei, atins in 17 martie. Media euro a scazut de la 4,8432 la 4,8422 lei. Daca euro a atins pe piețele asiatice un minim de 4,838 lei, tranzacțiile…

- Evoluția leului de marți a fost calma, in care moneda unica a fluctuat intr-un culoar de o jumatate de ban, valoare care devenit una obișnuita in ultimele saptamani. Tranzacțiile s-au realizat in culoarul 4,84 – 4,845 lei, astfel ca media a crescut de la 4,8415 la 4,8428 lei. Media dolarul american…

- Apetitul pentru risc a crescut marți pe piețele externe, dupa ce Rezerva Federala americanaa anunțat ca va incepe sa cumpere obligațiuni corporative in valoare de pana la 750 de miliarde de dolari. Leul nu a putut beneficia de aceasta evoluție iar cursul monedei unice a crescut de la 4,8337 lei, minim…

- In ultimele cinci saptamani, cursul euro s-a cantonat in apropierea pragului de 4,84 lei, chiar daca volatilitatea celor monede majore a fost ridicata. Vineri, piața s-a deschis la 4,837 lei, euro crescand pana la 4,842 lei. Inainte de anunțarea cursului, care a fost stabilit la 4,8340 lei, au aparut…

- Leul a avut miercuri o evoluție apreciativa fața de principalele valute. Cursul monedei unice a scazut miercuri de la 4,8377 la 4,8338 lei, minim al ultimei luni, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,833 – 4,837 lei, dupa ce in cursul nopții pe piețele asiatice euro a scazut…

- Leul a avut o saptamana pozitiva la care a contribuit revenirea apetitului pentru risc in condițiile in care majoritatea statelor europene se reintorc la o viața normala iar programele de revenire economica ale Comisiei Europene ofera incredere investitorilor. Reducerea dobanzii-cheie a BNR de la 2…

- Leul s-a decuplat ieri de la evoluția apreciativa a altor monede din regiune. Cursul euro a crescut de la 4,8396 la 4,8415 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau intr-un culoar mai larg decat in zilele precedente, 4,836 – 4,848 lei. Media dolarului american a scazut de la 4,4406 la 4,4172…