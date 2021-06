Rătăcirile lui Ştefănuţ Cu greu, mai cu norocul, mai cu ascunsul, scapat-a Stefan de Onofrei, capitanul aronistilor. Dupa aceea, pare ca uitat-a de aceste toate Stefan si umbla ca taunul cu paiu. La Sfintul Dumitru, cind intra caldura in pamint si frigul incepe sa-si arate coltii, a lasat pe tovarasii sai de credinta, pe la casile lor. Iara el, ca imboldit de Duhul Sfint, a luat-o tot in sus, singur pe roibul sau Zvoris. Si-ntr-o zi ajuns-a in puterea noptii pe malu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Bucurie adusa, astazi, de polițiștii buzoieni, in mijlocul unei familii din satul Candești, comuna Vernești. “In aceasta dimineața, premergator Sarbatorii Pascale, polițiștii au deschis agenda in cautare de oameni dragi, buzoieni pe care i-am intalnit in activitațile noastre de-a lungul timpului. Așa…